NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet vor den am 24. Juli erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 670 auf 640 Pence gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Overweight". Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für die Billigfluggesellschaft ein weiteres Mal auf der Grundlage geringerer Preisprognosen für den Sommer neu berechnet, schrieb der Experte./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 22:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.