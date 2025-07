ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Enel vor der Berichtssaison der südeuropäischen Energieversorger auf "Buy" belassen. Er rechne insgesamt mit wenigen Überraschungen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Mittwoch. Enel wolle am 31. Juli nach Börsenschluss über das zweite Quartal berichten. Das operative Ergebnis dürfte durch positive Einmaleffekte im letzten Jahr in Spanien und den USA negativ beeinflusst worden sein. Hinzu kämen eine Normalisierung der Margen und des Handels in Italien sowie verstärkte Nebendienstleistungen nach dem Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 15:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 15:43 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.