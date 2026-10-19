Erste Group Bank Aktie

109,00EUR -1,10EUR -1,00%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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19.10.2026 13:32:00

Erste Group Bank buy

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen.

Für die anstehenden Ergebnisse des 3. Quartals 2026 erwarten die Experten der Deutschen Bank eine solide operative Leistung, gestützt durch schrittweise Verbesserungen beim Nettozinsertrag und bei den Provisionserträgen sowie eine gute Kostenkontrolle. In Verbindung mit einer voraussichtlich weiterhin soliden Qualität der Vermögenswerte könnte dies im 3. Quartal zu einem Anstieg des Nettogewinns um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal führen. Zudem dürfte das Augenmerk auch auf der Ankündigung der Erste liegen, ihre Präsenz in Polen weiter auszubauen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 10,03 Euro (zuvor 10,22 Euro) für 2026 sowie 11,72 bzw. 13,04 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 108,90 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.

moe/ger

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0036 2026-10-19/13:32

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
108,70 € 		Abst. Kursziel*:
20,52%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
109,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,18%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 108,90 -1,09% Erste Group Bank AG

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07:41 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
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16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
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