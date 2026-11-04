Erste Group Bank Aktie

110,90EUR 3,70EUR 3,45%
Erste Group Bank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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04.11.2026 18:46:00

Erste Group Bank add

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Erste Group von "Reduce" auf "Add" angehoben. Das 6-Monats-Kursziel setzte Analyst David Grinsztajn auf 128 Euro fest. An der Wiener Börse lag der Kurs am Mittwochabend bei 110,90 Euro.

Grinsztajn sprach in der am Mittwoch vorgelegten Studie von guten Quartalszahlen der Bank. Er hob als Reaktion seine Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 an.

Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,1 Euro. In den Folgejahren sollen sich Erträge je Titel auf 12,3 bzw. 13,5 Euro belaufen. Die Dividendenschätzungen für die Jahre 2026-28 lauten 4,82, 7,05 und 7,80 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0114 2026-11-04/18:46

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG add
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
128,00 €
Rating jetzt:
add 		Kurs*:
110,90 € 		Abst. Kursziel*:
15,42%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
111,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
Analyst Name::
David Grinsztajn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 110,90 3,45% Erste Group Bank AG

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16:35 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 Pfizer Neutral UBS AG
15:08 BioNTech Buy UBS AG
15:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
15:00 freenet Neutral UBS AG
15:00 Vodafone Group Sell UBS AG
14:48 AMD Kaufen DZ BANK
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14:31 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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14:11 1&1 Neutral UBS AG
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14:07 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:04 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:57 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:54 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Fraport Hold Deutsche Bank AG
13:44 SAFRAN Kaufen DZ BANK
13:41 Philips Overweight Barclays Capital
13:22 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Lufthansa Halten DZ BANK
13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12:58 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
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