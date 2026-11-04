Erste Group Bank Aktie
|110,90EUR
|3,70EUR
|3,45%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank add
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Erste Group von "Reduce" auf "Add" angehoben. Das 6-Monats-Kursziel setzte Analyst David Grinsztajn auf 128 Euro fest. An der Wiener Börse lag der Kurs am Mittwochabend bei 110,90 Euro.
Grinsztajn sprach in der am Mittwoch vorgelegten Studie von guten Quartalszahlen der Bank. Er hob als Reaktion seine Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 an.
Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,1 Euro. In den Folgejahren sollen sich Erträge je Titel auf 12,3 bzw. 13,5 Euro belaufen. Die Dividendenschätzungen für die Jahre 2026-28 lauten 4,82, 7,05 und 7,80 Euro je Aktie.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0114 2026-11-04/18:46
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG add
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
128,00 €
|
Rating jetzt:
add
|
Kurs*:
110,90 €
|
Abst. Kursziel*:
15,42%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
111,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
|
Analyst Name::
David Grinsztajn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:58
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime verbucht mittags kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.26
|ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|110,90
|3,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)