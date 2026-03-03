Erste Group Bank Aktie

94,70EUR -4,35EUR -4,39%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 10:56:00

Erste Group Bank verkaufen

Die Experten der Baader Bank haben ihr "Reduce"-Votum für die Titel der Erste Group unverändert belassen. Als 6-Monats-Kursziel für die Aktien der heimischen Bank wurde in der Analyse von David Grinsztajn 108 Euro errechnet. Klar nach oben revidiert wurden die Gewinnprognosen.

Die Baader Bank hat ihr Bewertungsmodell nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals aktualisiert. Wie bereits in den Kommentaren zur Veröffentlichung angekündigt, hat dies zu deutlichen Aufwärtskorrekturen geführt, die ausschließlich auf erhöhten Umsatzprognosen beruhen, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,30 Euro. Im Folgejahr sollen sich Erträge je Titel auf 11,1 Euro belaufen. Die Erwartungen wurden damit um 19 bzw. 33,4 Prozent nach oben gesetzt.

Am Dienstagvormittag notierte die Aktie der Erste Group an der Wiener Börse bei 95,70 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/ger

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0037 2026-03-03/10:56

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG verkaufen
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
verkaufen 		Kurs*:
95,45 € 		Abst. Kursziel*:
13,15%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
94,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,53%
Analyst Name::
David Grinsztajn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 95,40 -3,69% Erste Group Bank AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:56 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
10:36 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:35 Kering Neutral UBS AG
10:34 Saint-Gobain Sell UBS AG
10:32 ASML NV Buy UBS AG
10:20 HSBC Holdings Neutral UBS AG
09:57 Apple Underweight Barclays Capital
09:54 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
09:42 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09:41 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:59 Lufthansa Underweight Barclays Capital
08:59 easyJet Overweight Barclays Capital
08:53 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:45 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 DEUTZ Buy Warburg Research
08:39 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Linde Outperform Bernstein Research
08:25 BASF Outperform Bernstein Research
08:25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:24 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08:24 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:20 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
08:10 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
08:08 Beiersdorf Sell UBS AG
07:43 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06:37 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen