Erste Group Bank Aktie
|94,70EUR
|-4,35EUR
|-4,39%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank verkaufen
Die Experten der Baader Bank haben ihr "Reduce"-Votum für die Titel der Erste Group unverändert belassen. Als 6-Monats-Kursziel für die Aktien der heimischen Bank wurde in der Analyse von David Grinsztajn 108 Euro errechnet. Klar nach oben revidiert wurden die Gewinnprognosen.
Die Baader Bank hat ihr Bewertungsmodell nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals aktualisiert. Wie bereits in den Kommentaren zur Veröffentlichung angekündigt, hat dies zu deutlichen Aufwärtskorrekturen geführt, die ausschließlich auf erhöhten Umsatzprognosen beruhen, hieß es weiter.
Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,30 Euro. Im Folgejahr sollen sich Erträge je Titel auf 11,1 Euro belaufen. Die Erwartungen wurden damit um 19 bzw. 33,4 Prozent nach oben gesetzt.
Am Dienstagvormittag notierte die Aktie der Erste Group an der Wiener Börse bei 95,70 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/ger
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0037 2026-03-03/10:56
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG verkaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
verkaufen
|
Kurs*:
95,45 €
|
Abst. Kursziel*:
13,15%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
94,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,53%
|
Analyst Name::
David Grinsztajn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:30
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Wien: ATX schließt im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Wiener Börse-Handel ATX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Handel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|95,40
|-3,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|10:36
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Kering Neutral
|UBS AG
|10:34
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:32
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10:20
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|09:57
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:54
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|09:42
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09:41
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08:59
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08:39
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:24
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:10
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:08
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:43
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research