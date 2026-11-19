Erste Group Bank Aktie
|113,70EUR
|2,20EUR
|1,97%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank overweight
Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Overweight" für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 137,00 Euro wurde von Analyst Krishnendra Dubey unverändert beibehalten.
Die Erste Group erhöht ihren Angebotspreis in Polen für Erste Bank Polska-Aktien von 713,6 auf 800 PLN und verbessert damit die Chancen, das Übernahmeangebot erfolgreich zum Abschluss zu bringen, hieß es in der aktuellen Studie. Der höhere Preis beeinträchtigt zwar die Wirtschaftlichkeit, doch für die Barclays-Experten steht das Erreichen einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent - und damit das angestrebte Ergebnis - im Vordergrund.
Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 113,20 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/szk
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0016 2026-11-19/09:57
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG overweight
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
137,00 €
|
Rating jetzt:
overweight
|
Kurs*:
114,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,18%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
113,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,02%
|
Analyst Name::
Krishnendra Dubey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:28
|Börse Wien in Grün: ATX Prime klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Wien: ATX Prime gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Wien: ATX fällt zurück (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
18.11.26
|ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|114,00
|2,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.11.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.