Erste Group Bank Aktie
|108,60EUR
|-1,50EUR
|-1,36%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank kaufen
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group marginal von 135 auf 136 Euro hinaufgesetzt. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.
Die Experten von Barclays sind der Meinung, dass die Erste Group im Verhältnis zu ihren branchenführenden Renditen und ihrer starken Ertragsdynamik unterbewertet ist. Das gelte insbesondere angesichts des sich beschleunigenden Wachstums in den zentral- und osteuropäischen Kernmärkten sowie der Option auf höhere Kapitalrückführungen, während sich die Kapitalbasis nach der Übernahme der Erste Bank Polska wieder stärken sollte.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,66 Euro für 2026 sowie 12,28 bzw. 13,95 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 108,80 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ger
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0029 2026-10-19/10:28
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
136,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
108,70 €
|
Abst. Kursziel*:
25,11%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
108,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,23%
|
Analyst Name::
Krishnenda Dubey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Erste Group-Aktie etwas höher: UBS erhöht Kursziel (APA)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Wien: ATX notiert im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|108,70
|-1,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:28
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG