Erste Group Bank Aktie

108,60EUR -1,50EUR -1,36%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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19.10.2026 10:28:00

Erste Group Bank kaufen

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group marginal von 135 auf 136 Euro hinaufgesetzt. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.

Die Experten von Barclays sind der Meinung, dass die Erste Group im Verhältnis zu ihren branchenführenden Renditen und ihrer starken Ertragsdynamik unterbewertet ist. Das gelte insbesondere angesichts des sich beschleunigenden Wachstums in den zentral- und osteuropäischen Kernmärkten sowie der Option auf höhere Kapitalrückführungen, während sich die Kapitalbasis nach der Übernahme der Erste Bank Polska wieder stärken sollte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,66 Euro für 2026 sowie 12,28 bzw. 13,95 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 108,80 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ger

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0029 2026-10-19/10:28

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
136,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
108,70 € 		Abst. Kursziel*:
25,11%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
108,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,23%
Analyst Name::
Krishnenda Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 108,70 -1,27% Erste Group Bank AG

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