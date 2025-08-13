Formycon Aktie
|24,25EUR
|-0,85EUR
|-3,39%
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Generikahersteller habe seine Jahresziele bestätigt,
schrieb Alistair Campbell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne mit einem viel stärkeren zweiten Halbjahr, vor allem dank des vierten Geschäftsquartals./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,55 €
|
Abst. Kursziel*:
107,74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
110,31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Formycon AGmehr Nachrichten
|
11:01
|AKTIE IM FOKUS: Formycon-Zahlen bittere Pille für Anleger (dpa-AFX)
|
10:17
|ROUNDUP: Formycon bestätigt nach Umsatzrückgang Prognose - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:29
|Börsianer warten auf Impulse: SDAX zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
06:30