Formycon Aktie
|22,85EUR
|-0,20EUR
|-0,87%
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
Formycon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die unerwartet guten Quartalszahlen des Herstellers von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten und die Ankündigung eines Biosimilars zum Referenzmedikament Dupixent habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Benjamin Thielmann am Montag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Buy
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,20 €
|
Abst. Kursziel*:
29,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,29%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Formycon AG
|
06:30
|EQS-News: NTC becomes commercialization partner for Formycon’s Eylea® biosimilar FYB203/Baiama® in Italy (EQS Group)
|
06:30
|EQS-News: NTC wird Kommerzialisierungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203/Baiama® in Italien (EQS Group)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
20.11.25
|EQS-News: Ranibizumab Biosimilar Epruvy® launched in Germany (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: Ranibizumab-Biosimilar Epruvy® ab sofort in Deutschland verfügbar (EQS Group)
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Formycon AG
|22,85
|-0,87%
