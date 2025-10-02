Formycon Aktie

24,60EUR 1,75EUR 7,66%
Formycon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.10.2025 09:32:13

Formycon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach dem beigelegten Patentstreit mit Regeneron mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Für das Eylea-Biosimilar FYB203 gebe es nun einen klareren Zeitplan für die Markteinführung in den USA, schrieb Natalia Webster am Donnerstag ./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
Unternehmen:
Formycon AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,80 € 		Abst. Kursziel*:
105,65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
107,32%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Formycon AGmehr Nachrichten