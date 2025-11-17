Formycon Aktie

22,70EUR 2,15EUR 10,46%
Formycon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8

17.11.2025 10:08:23

Formycon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Natalia Webster verwies am Montag auf die erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi. Derzeit habe sie den entsprechenden Wirkstoff FYB208 lediglich mit einem Wert von 5 Euro je Aktie in ihrem Bewertungsmodell angesetzt. Der Biosimilar-Hersteller besitze derzeit zwar die vollständigen Projekt- und Vermarktungsrechte für FYB208. Dennoch dürfte das Unternehmen im Laufe der klinischen Entwicklung eine Partnerschaft anstreben./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
Unternehmen:
Formycon AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22,75 € 		Abst. Kursziel*:
124,18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
124,67%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

