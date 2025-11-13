Formycon Aktie
|20,60EUR
|-1,00EUR
|-4,63%
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
13.11.2025 09:19:40
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon nach Quartalszahlen des Biosimilar-Herstellers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Wie schon zuvor angenommen, hänge die Erreichung der bestätigten Jahresziele stark vom Schlussquartal ab, schrieb Natalia Webster am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21,50 €
|
Abst. Kursziel*:
137,21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
20,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
147,57%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
