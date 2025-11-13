NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon nach Quartalszahlen des Biosimilar-Herstellers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Wie schon zuvor angenommen, hänge die Erreichung der bestätigten Jahresziele stark vom Schlussquartal ab, schrieb Natalia Webster am Donnerstag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:24 / EST





