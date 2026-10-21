Fresenius Aktie
|45,51EUR
|1,17EUR
|2,64%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Gewinndynamik des Medizinkonzerns sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in seinem Ausblick. Bei der Medikamentensparte Kabi erwartet er ein breit angelegtes Wachstum, während die Entwicklung des Krankenhausbetreibers Helios die übliche Saisonalität in Spanien widerspiegeln sollte. Bei der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care erwartet der Experte den stärksten Rückgang der Behandlungstage im laufenden Jahr./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,75 €
|
Abst. Kursziel*:
22,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,87%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
10:03
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Fresenius-Aktie gewinnt an Schwung – Quartalszahlen im Blick (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|45,50
|2,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG