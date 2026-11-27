Fresenius Aktie
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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 67 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Biopharma-Geschäft der Bad Homburger sei immer besser berechenbar, schrieb Richard Felton am Freitag in seiner Kaufempfehlung. Biosimilars, also Nachahmerpräparate biologischer Arzneimittel, böten immense Wachstumschancen. Fresenius lege den Grundstein für immense Zuwächse bis in die nächste Dekade hinein./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 03:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,62 €
|
Abst. Kursziel*:
27,33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
53,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,70%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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