Fresenius Aktie

48,75EUR -1,41EUR -2,81%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

25.02.2026 08:40:45

Fresenius SECo Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Richard Felton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Neutral
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
49,24 € 		Abst. Kursziel*:
1,54%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
48,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

