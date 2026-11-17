Fresenius Aktie
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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Deal mit WuXi Biologics sei bahnbrechend für die Bad Homburger, denn er positioniere sie neben Sandoz als langfristige Biosimilar-Champions, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. In seinem Basisszenario sehe er damit für 2035 ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2,5 Milliarden Euro. Der steigende Ergebnisbeitrag dieses profitablen Geschäftsfelds sei in der Bewertung noch nicht berücksichtigt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53,26 €
|
Abst. Kursziel*:
22,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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12:22
|Fresenius SE-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein (finanzen.at)
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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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