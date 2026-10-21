Fresenius Aktie
|44,34EUR
|-0,59EUR
|-1,31%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei dem Medizinkonzern laufe alles nach Plan, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. November. Die Verantwortlichen hätten entspannt geklungen und fühlten sich mit den Konsensschätzungen wohl. Die Aktien hätten sich etwas von den Verlusten aufgrund der Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der die Wachstumschancen nicht berücksichtige. Fresenius ist der Branchenfavorit des Experten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,49 €
|
Abst. Kursziel*:
24,07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,51%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
20.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Fresenius-Aktie gewinnt an Schwung – Quartalszahlen im Blick (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44,34
|-1,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)