GSK Aktie
|22,35EUR
|-0,15EUR
|-0,67%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die inzwischen vom Pharmahersteller veröffentlichten Konsensschätzungen. Er rechnet weiterhin mit einem soliden, kostenseitig gestützten dritten Quartal. Seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (Core EPS) liege etwa 3 Prozent über dem Marktkonsens./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
20.10.26
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22,31
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG