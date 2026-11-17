GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat GSK anlässlich der vom Analysehaus ausgerichteten "Global Healthcare Conference" in London mit einem Kursziel von 2100 Pence auf "Hold" belassen. David Redfern, President Corporate Development und Chairman der GSK-Tochter ViiV, habe darauf hingewiesen, dass die mehr als 20 in diesem Jahr gestarteten und startenden Phase-III-Studien darauf abzielten, das Wachstum nach 2030 zu beschleunigen, schrieb Analyst Michael Leuchtenam Dienstag . Das Management sei bestrebt, nachdem der Wegfall der Exklusivrechte bei ViiV überwunden sei, ein Wachstum im obersten Quartil der Branche zu erzielen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
22,77 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
18,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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