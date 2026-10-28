GSK Aktie
|21,92EUR
|-0,96EUR
|-4,20%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
28.10.2026 12:03:40
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, der Umsatz habe aber im Rahmen gelegen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,90 £
|
Abst. Kursziel*:
39,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,76%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
12:27
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
27.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: GSK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21,52
|-5,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG