NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1925 Pence auf "Sector Perform" belassen. Den Status einer beschleunigten Zulassung des Medikaments Nelkarmi durch die US-Gesundheitsbehörde FDA wertete Analyst Trung Huynh positiv. Zunächst werde das Mittel mit Lorbrena von Pfizer konkurrieren als Zweitlinientherapie gegen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs. Größer sei allerdings das Potenzial von Nelkarmi als Erstlinientherapie, so der Experte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:52 / EST



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