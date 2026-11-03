NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen bis zum Jahr 2030 vorgenommen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. GSK verzeichne im Branchenvergleich nach wie vor unterdurchschnittliche Gewinnwachstumsraten, rechtfertigte er sein Anlagevotum und das Kursziel./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT



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