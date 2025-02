HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Nach den Waldbränden in Kalifornien zu Beginn des Jahres sollte sich das Wachstum des Kapitalmanagements bei den Rückversicherern im Jahr 2025 verlangsamen, um ausreichende Kapazitäten in Reserve zu halten, schrieb Analyst Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Dem dürften Preiserhöhungen für Naturkatastrophendeckungen bei der Erneuerungsrunde im Juni und Juli sowie eine Neujustierung der Wachstumserwartungen im Sektor folgen./edh/ag



