Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UNIQA von 14,5 auf 15,5 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Michael Huttner unverändert beibehalten.

Die UNIQA habe in der vergangen Woche zwei Maßnahmen angekündigt, die nach Huttners Ansicht die Bilanz des Versicherungskonzerns stärken und sein Risikoprofil verbessern werden, heißt es in der aktuellen Studie. Dazu zählt der Verkauf eines kleinen Teils der Anteile, die die UNIQA am Baukonzern Strabag hält. Weiters habe der Versicherer angekündigt, eine 2020 ausgegebene Anleihe ohne geplante Refinanzierung zurückzuzahlen.

"Wir glauben zwar nicht, dass diese Ankündigungen große Auswirkungen auf das Ergebnis der UNIQA haben werden, aber wir glauben, dass die Auswirkungen auf das Risikoprofil der UNIQA erheblich sein werden", schreibt der Analyst.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten unverändert 1,21 Euro für 2025, sowie 1,30 bzw. 1,40 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,66 Euro für 2025, sowie 0,74 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Donnerstag schlossen die UNIQA-Titel an der Wiener Börse bei 12,78 Euro.

ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com

