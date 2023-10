ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe positiv überrascht, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings werfe das neue Gewinnziel mehr Fragen als Antworten auf. Seiner Meinung spiegelt es ein gewisses Maß an Vorsicht im Hinblick auf Wetterrisiken wider, die übergroße Auswirkungen haben könnten./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 12:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 12:23 / GMT



