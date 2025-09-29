Heidelberg Materials Aktie

189,05EUR -5,95EUR -3,05%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

29.09.2025 15:36:21

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 247,20 auf 244,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns in diesem Jahr etwas nach unten korrigiert und dabei Währungseffekte berücksichtigt, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger als die Gewinnkennziffern für 2025 dürften jedoch die Diskussionen rund um die Preisgestaltung auf dem europäischen Zementmarkt im Jahre 2026 und der Ausblick für das US-Geschäft sein./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
244,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
191,45 € 		Abst. Kursziel*:
27,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
189,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,49%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

