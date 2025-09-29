Heidelberg Materials Aktie

188,65EUR -6,35EUR -3,26%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

29.09.2025 13:44:52

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 235 auf 231 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vergleichbare Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte im dritten Quartal bei 3 Prozent liegen, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die Jahre 2025 und 2026 schraubte sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) leicht nach unten./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
231,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
191,45 € 		Abst. Kursziel*:
20,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
188,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,45%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

