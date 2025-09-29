ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Heidelberg Materials auf "Neutral" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Marcus Cole sprach in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen von einer nachlassenden Geschäftsdynamik. Entscheidend für den Baustoffhersteller sei die Frage, ob die Aktie auf dem Weg oder schon im Ziel sei oder ob gerade ein Paradigmenwechsel in Richtung Preissetzungsmacht, Dekarbonisierungsgewinne und verbessertes Angebots-Nachfrage-Verhältnis in Europa stattfinde. Es gebe allerdings auch Risiken durch strukturell höhere CO2-Preise, die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr für die Zahlen des US-Geschäfts sowie den schon starken Kursanstieg./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.