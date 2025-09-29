Heidelberg Materials Aktie

188,85EUR -6,15EUR -3,15%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

29.09.2025 16:45:01

Heidelberg Materials Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Heidelberg Materials auf "Neutral" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Marcus Cole sprach in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen von einer nachlassenden Geschäftsdynamik. Entscheidend für den Baustoffhersteller sei die Frage, ob die Aktie auf dem Weg oder schon im Ziel sei oder ob gerade ein Paradigmenwechsel in Richtung Preissetzungsmacht, Dekarbonisierungsgewinne und verbessertes Angebots-Nachfrage-Verhältnis in Europa stattfinde. Es gebe allerdings auch Risiken durch strukturell höhere CO2-Preise, die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr für die Zahlen des US-Geschäfts sowie den schon starken Kursanstieg./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Neutral
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
188,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
191,45 € 		Abst. Kursziel*:
-1,80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
188,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,45%
Analyst Name::
Marcus Cole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:45 Heidelberg Materials Neutral UBS AG
15:36 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:44 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
17:10 Akzo Nobel Neutral UBS AG
16:45 Heidelberg Materials Neutral UBS AG
16:13 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
15:53 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:43 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:42 BP Neutral UBS AG
15:36 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
15:32 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
14:50 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
14:23 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
14:22 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
13:55 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:47 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13:44 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:39 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
13:36 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:35 Unilever Outperform Bernstein Research
13:35 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
13:35 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13:35 TUI Neutral UBS AG
13:35 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:34 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13:34 ABB Underperform Bernstein Research
13:34 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
13:33 Siemens Market-Perform Bernstein Research
13:33 Intel Hold Deutsche Bank AG
13:21 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
13:12 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
13:09 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
13:08 Prosus Buy Deutsche Bank AG
12:53 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:38 Saint-Gobain Neutral UBS AG
10:33 Lufthansa Buy UBS AG
10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:04 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 pbb Buy Warburg Research
09:30 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
09:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral UBS AG
09:29 Kering Neutral UBS AG
09:29 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:29 Hermès Neutral UBS AG
09:29 Richemont Buy UBS AG
09:21 Klöckner Hold Warburg Research
09:12 KWS SAAT Buy Warburg Research
09:00 Richemont Overweight Barclays Capital
08:51 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
08:43 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
08:42 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
