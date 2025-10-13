Heidelberg Materials Aktie
|194,80EUR
|3,45EUR
|1,80%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Das Umfeld in Europa bleibe schwierig, Jon Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um rund ein Prozent./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
229,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192,10 €
|
Abst. Kursziel*:
19,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,56%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
08:13
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08:13
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.10.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
10.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
|
10.10.25
|DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|193,90
|1,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG