NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 138,60 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen nahezu exakt getroffen, schrieb Analystin Glynis Johnson am Dienstagmorgen nach Halbjahreszahlen. Am Konsens dürfte sich nach bestätigten Zielen wenig tun. Das unerwartet gute Umsatzwachstum und die Marge in Nordamerika untermauerten aber die Bewertungsstory./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 01:58 / ET



