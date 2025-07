NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC auf "Neutral" belassen. Bei den Quartalszahlen aus der US-Bankenbranche habe Goldman Sachs im Investmentbanking den Goldstandard gesetzt, sowohl bei den Erträgen als auch bei der Gewinnentwicklung, schrieb Kian Abouhossein in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die Trends bestätigten seine positive Sicht auf die europäischen Institute UBS, Societe Generale und teilweise auch Barclays, aber auch für die in Großbritannien und Asien tätigen Häuser HSBC und Standard Chartered. Bei Deutsche Bank und Barclays hätten indes Wechselkurseffekte im vergangenen Quartal für Gegenwind gesorgt. Der Experte bevorzugt die europäischen Investmentbanken. Barclays sei sowohl global als auch in Europa am günstigsten bewertet. Auf den Plätzen folgten UBS und Deutsche Bank./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 00:15 / BST





