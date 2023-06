NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Spanier hätten die Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung zu den Zahlen des Modekonzerns für das erste Geschäftsquartal. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für das Geschäftsjahr 2023 dürfen nun im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen und dies sollte ausreichen, um den Aktienkurs zumindest etwas nach oben zu hieven./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:22 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.