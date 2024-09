NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon vor einer hauseigenen Tech-Hardware-Fachkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Anleger warteten auf weitere Indizien, in welchem Ausmaß die Künstliche Intelligenz die europäischen Ausgaben für Halbleiterausrüstungen weiter ankurbeln könne, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Herstellern analoger Halbleiter liege der Fokus auf neuesten Konjunkturprognosen und Indizien für die Geschäfte mit der Automobilbranche sowie anderen industriellen Zweigen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.