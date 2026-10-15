JENOPTIK Aktie
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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor Quartalszahlen von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Hightech-Unternehmens erwartet der Experte 19 Prozent über Vorjahr./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,50 €
|
Abst. Kursziel*:
42,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,31%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
09:28
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09.10.26
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09.10.26
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Analysen zu JENOPTIK AG
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
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|UBS AG
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|09:34
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|Deutsche Bank AG
|10.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
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