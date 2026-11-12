JENOPTIK Aktie
|37,66EUR
|-0,40EUR
|-1,05%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. In den neuen Details zum dritten Quartal habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand stütze die Prognose für das Geschäftsjahr 2027, die über den Markterwartungen liege./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,14 €
|
Abst. Kursziel*:
37,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,42%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Jenoptik schwach nach finalen Zahlen - Aktie 2026 aber stark (dpa-AFX)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|37,76
|-0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets