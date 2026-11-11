JENOPTIK Aktie
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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Michael Kuhn hob in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion seine Erwartungen für 2026 bis 2028 etwas an. Er betonte, dass die Auftragslage für Unterstützung sorge./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,46 €
|
Abst. Kursziel*:
38,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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10.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
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10.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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10.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Jenoptik schwach nach finalen Zahlen - Aktie 2026 aber stark (dpa-AFX)
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10.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
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10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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09.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
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