FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Michael Kuhn hob in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion seine Erwartungen für 2026 bis 2028 etwas an. Er betonte, dass die Auftragslage für Unterstützung sorge./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.