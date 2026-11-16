JENOPTIK Aktie

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16.11.2026 16:30:01

JENOPTIK Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen. Die finalen Zahlen zum dritten Quartal hätten seinen positiven Anlagehintergrund bestätigt, aber mit Blick auf seine Prognosen keine wesentlichen neuen Impulse geliefert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnten vom Kapitalmarkttag des Hightech-Unternehmens am 3. Dezember kommen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Kaufen
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
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