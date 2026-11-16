FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen. Die finalen Zahlen zum dritten Quartal hätten seinen positiven Anlagehintergrund bestätigt, aber mit Blick auf seine Prognosen keine wesentlichen neuen Impulse geliefert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnten vom Kapitalmarkttag des Hightech-Unternehmens am 3. Dezember kommen./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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