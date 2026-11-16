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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen. Die finalen Zahlen zum dritten Quartal hätten seinen positiven Anlagehintergrund bestätigt, aber mit Blick auf seine Prognosen keine wesentlichen neuen Impulse geliefert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnten vom Kapitalmarkttag des Hightech-Unternehmens am 3. Dezember kommen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Kaufen
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Unternehmen:
JENOPTIK AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
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Kurs*:
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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