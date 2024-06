HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das gute Abschneiden im vergangenen Quartal habe die Wahrscheinlichkeit, dass der Düngerhersteller nur das untere Ende seiner Jahreszielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) erreichen werde, erheblich verringert, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei K+S wegen hoher Investitionen derzeit weit vom Ziel entfernt, eine Rendite von 7 Prozent auf den freien Barmittelzufluss zu erzielen - auch eine attraktive Dividende sei deshalb unwahrscheinlich./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 14:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





