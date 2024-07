ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Ihre operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für die anstehenden Quartalszahlen des Salz- und Düngerherstellers entspreche der Konsensprognose und beinhalte wegen höherer operativer Aufwendungen einen Rückgang, schrieb Analystin Priyanka Patel in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für das Jahr sei sie vorsichtiger als der Markt. An den Unternehmenszielen dürfte sich wenig ändern, solange die Unsicherheit aufgrund fehlender Verträge in Indien und China vorhanden bleibe./gl/tih



