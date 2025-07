NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Zahlen des Luxuskonzerns für das erste Halbjahr seien etwas schlechter als die bereits negativen Erwartungen, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach dem Bericht der Franzosen. Die aktuelle Bewertung berücksichtige bereits eine Menge an künftigen Verbesserungen./rob/ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 16:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 16:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.