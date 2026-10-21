KWS SAAT Aktie
|68,10EUR
|0,40EUR
|0,59%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat im Zuge eines Analystenwechsels von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Saatgut-Hersteller baue seine internationalen Züchtungsprogramme im Gemüse-Bereich weiter
aus, schrieb der neu zuständige Analyst Peter Spengler am Dienstag. Der diesbezügliche Fahrplan vom "Veggie-Kapitalmarkttag" überzeuge. Positiv sei der beschleunigte Markteintritt bei den wichtigen "Fruity Crops". Dazu zählen Tomaten, Paprika, Melonen und Gurken./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
64,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
68,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
20.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 82 Euro (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,10
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)