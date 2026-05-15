KWS SAAT Aktie
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WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Neunmonatszahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Inmitten eines schwierigen Umfeldes sei der Saatguthersteller in der Spur geblieben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Segment-Ebene sei er von der strukturellen Resilienz des Zuckerrüben-Geschäfts beeindruckt gewesen. Ein möglicher Kurstreiber könnte Ende September das "Gemüse-Seminar" für Investoren und Analysten sein./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
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Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
76,30 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
75,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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12.05.26
|KWS SAAT-Aktie sinkt: Währungseffekte belasten - EBITDA wächst dennoch (dpa-AFX)
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12.05.26
|ROUNDUP: KWS Saat bestätigt Ziele nach wichtigem Frühjahr - Anleger enttäuscht (dpa-AFX)
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12.05.26
|EQS-News: Financial Results for the First Nine Months of 2025/2026: KWS remains on track despite a challenging agricultural environment (EQS Group)
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12.05.26
|EQS-News: Geschäftszahlen nach neun Monaten 2025/2026: KWS bleibt auf Kurs trotz eines herausfordernden Agrarumfelds (EQS Group)
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06.05.26
|Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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04.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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28.04.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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|30.09.25
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