KWS SAAT Aktie
|69,30EUR
|1,20EUR
|1,76%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein "Veggie Day 2026" habe die erhofften Details zur Gemüse-Strategie des Saatgutproduzenten geliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer Studie am Freitag. KWS habe detailliert die übergeordnete Strategie, die neun fokussierten Gemüse-Segmente und die im Aufbau befindliche Produktpalette sowie die Innovations-Pipeline beleuchtet. Er habe daher die Umsatzschätzungen angehoben./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
68,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
69,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.10.26
|XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel: So performt der SDAX mittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|69,30
|1,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:37
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|14:08
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|13:54
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:53
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG