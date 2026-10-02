KWS SAAT Aktie

68,00EUR -1,00EUR -1,45%
KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

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02.10.2026 12:47:55

KWS SAAT SECo Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 85 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse kappte am Freitag zwar seine Ergebnisschätzungen. Er kam allerdings mit einem positiven Eindruck vom Kapitalmarkttag zurück. KWS habe beeindruckend aufgezeigt, wie man die Segmentumsätze in den kommenden Jahren hochschrauben wolle. Im Bereich der Gemüsesorten würden sich die Rückgänge aufgrund notwendiger Investitionen zunächst noch etwas ausweiten./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:24 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
67,60 € 		Abst. Kursziel*:
18,34%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
68,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,00 -1,45% KWS SAAT SE & Co. KGaA

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11:49 TeamViewer Kaufen DZ BANK
11:33 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:41 Nike Neutral UBS AG
09:33 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:30 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09:29 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:27 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
09:24 Nordex Buy Deutsche Bank AG
09:24 Givaudan Underperform Bernstein Research
09:23 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
09:20 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:18 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:12 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
08:58 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:57 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08:54 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:48 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:47 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:39 Michelin Outperform Bernstein Research
08:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Pfizer Neutral UBS AG
07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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