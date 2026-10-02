KWS SAAT Aktie
|68,00EUR
|-1,00EUR
|-1,45%
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 85 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse kappte am Freitag zwar seine Ergebnisschätzungen. Er kam allerdings mit einem positiven Eindruck vom Kapitalmarkttag zurück. KWS habe beeindruckend aufgezeigt, wie man die Segmentumsätze in den kommenden Jahren hochschrauben wolle. Im Bereich der Gemüsesorten würden sich die Rückgänge aufgrund notwendiger Investitionen zunächst noch etwas ausweiten./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:24 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
67,60 €
|
Abst. Kursziel*:
18,34%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
68,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
30.09.26
|XETRA-Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|12:47
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12:47
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12:47
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,00
|-1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12:36
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.