FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat von 74 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den globalen Agrarmärkten hätten den deutschen Saatgut-Hersteller veranlasst, sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten anzupassen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag im Nachgang der jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Weg in eine vielversprechende Zukunft sei etwas rauer als erwartet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
13:20
KWS SAAT Halten
DZ BANK
