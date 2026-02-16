KWS SAAT Aktie

63,80EUR -0,10EUR -0,16%
KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

16.02.2026 13:20:05

KWS SAAT SECo Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat von 74 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den globalen Agrarmärkten hätten den deutschen Saatgut-Hersteller veranlasst, sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten anzupassen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag im Nachgang der jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Weg in eine vielversprechende Zukunft sei etwas rauer als erwartet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
63,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
63,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:20 KWS SAAT Halten DZ BANK
08:55 KWS SAAT Buy Warburg Research
12.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
12.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
03.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
KWS SAAT SE & Co. KGaA 63,80 -0,16%

KWS SAAT SE & Co. KGaA 63,80 -0,16% KWS SAAT SE & Co. KGaA

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

