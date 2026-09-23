KWS SAAT Aktie
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WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat KWS Saat nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die schwachen Resultate des Saatgutkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der solide Ausblick auf 2026/27 bleibe unter den Konsensschätzungen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
72,80 €
|
Abst. Kursziel*:
16,76%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
71,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,22%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
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|KWS SAAT Add
|Baader Bank
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|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
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|Baader Bank
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|KWS SAAT Add
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