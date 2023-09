NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Spezialchemiekonzern nehme das finanzielle Risiko weiter zu, und die niedrigen Erträge dürften ein Risiko für die Free-Cashflow-Generierung darstellen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2023 und 2024 nach unten./edh/zb



