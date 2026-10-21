LEG Immobilien Aktie
|48,86EUR
|0,68EUR
|1,41%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Auswirkungen des Einstiegs von Grand City Properties mit 20 Prozent seien erheblicher, als es die Mitteilung auf den ersten Blick vermuten lasse, schrieb Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Beteiligung zeige zwar, dass Grand City die LEG-Aktien auf dem aktuellen Niveau als werthaltig betrachte. Er warne aber davor, dies als Grundlage für eine Gesamtbewertung des Immobilienkonzerns oder als strategisches Interesse zu interpretieren. Grand City und dessen Mutterkonzern Aroundtown seien selbst börsennotierte Anlagevehikel mit deutlichen Bewertungsabschlägen und Schulden./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,70 €
|
Abst. Kursziel*:
35,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,08%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|48,84
|1,37%
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|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:11
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.