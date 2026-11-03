LEG Immobilien Aktie
|48,34EUR
|-0,32EUR
|-0,66%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 67 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,70 €
|
Abst. Kursziel*:
14,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,85%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|48,36
|-0,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG