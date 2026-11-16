LEG Immobilien Aktie
|49,28EUR
|0,20EUR
|0,41%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
16.11.2026 12:44:52
LEG Immobilien Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 44,30 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Wohnungsunternehmens an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
49,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,70%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12.11.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|49,26
|0,37%
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|12:46
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
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|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
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|09:50
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|09:45
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|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
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